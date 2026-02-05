Milano Cortina 2026, studenti pro Pal protestano contro partecipazione Israele

Un centinaio di studenti si è radunato in via Francesco Sforza, a Milano, lungo il percorso della fiamma olimpica. I manifestanti, radunati all’esterno dei cancelli dell’Università Statale, hanno intonato cori come “Free free Palestine”, contestando la partecipazione di Israele ai Giochi, oltre al coinvolgimento di Eni e Leonardo. La richiesta, scandita a più riprese, è l’esclusione di Israele dalle competizioni olimpiche. Tra gli slogan anche quelli a sostegno della Palestina libera, per il diritto alla casa, contro il decreto Sicurezza e contro la presenza degli agenti dell’Ice. La fiamma olimpica si trova al momento in zona Santa Sofia ed è attesa in transito davanti all’Università Statale proprio lungo viale Francesco Sforza.