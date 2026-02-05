Milano Cortina 2026, Pennetta: "Portare fiaccola è stato momento meraviglioso"

“È stato meraviglioso, un’emozione veramente unica. Devo dire che non pensavo fosse così intenso quello che si prova, invece veramente ho guardato Francesca in un momento e avevamo tutte e due gli occhi lucidi. Quindi diciamo che è stata anche la chiusura per la carriera che abbiamo avuto. Questo momento dedicato dopo tanti anni anche a noi come sportive, e soprattutto essere presenti in un momento così importante per lo sport italiano che verrà ricordato per sempre. Milano è una città meravigliosa, il nostro paese è un paese meraviglioso che veramente si merita di vivere questi momenti molto più spesso”. Così la tennista Flavia Pennetta, poco dopo aver consegnato la torcia olimpica all’etoile del teatro alla Scala, che ha acceso il braciere olimpico montato davanti al Duomo.