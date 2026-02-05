Gaza, primi rientri dopo la riapertura di Rafah: le testimonianze

(LaPresse) – L’ultimo gruppo di palestinesi rientrati a Gaza è arrivato all’ospedale Nasser di Khan Younis all’alba di giovedì, dopo la riapertura del valico di Rafah con l’Egitto. Le persone sono giunte a bordo di un autobus scortato da veicoli delle Nazioni Unite, accolte da parenti in attesa da ore. “Un viaggio di sofferenza: stare lontani da casa è difficile e logorante», ha raccontato Seham Omran, una delle persone rientrate. Il valico è stato riaperto lunedì per un transito limitato, salutato come un passo avanti per la fragile tregua.