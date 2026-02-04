Salone del Libro 2026, Benini: “‘Il mondo salvato dai ragazzini’ è il tema della 38esima edizione”

‘Il mondo salvato dai ragazzini’ è il titolo e il tema della 38a edizione del Salone del Libro di Torino in programma dal 14 al 19 maggio. Lo ha annunciato la direttrice del Salone Annalena Benini in conferenza stampa al Politecnico di Torino. “È un libro fondamentale di Elsa Morante che attraversa varie forme dell’arte e della parola. È un manifesto, una poesia, una festa, un appello, come diceva Morante, è tutto quello che è anche il Salone”, ha spiegato Benini. “Vogliamo davvero dare parola alle ragazzi e ai ragazzi. Abbiamo così creato una nuova sezione tematica in aggiunta alle otto già presenti: sarà curato da ragazze e ragazzi tra i 19 e i 23 anni, che hanno già avuto esperienza con Salone del Libro”. E annuncia: “Giovedì la scrittrice Zadie Smith terrà una lezione sul mondo delle ragazzi e dei ragazzi, dal titolo ‘Ogni cosa era estrema. Ed è tuttora così. Una riflessione sull’adolescenza”.