Ucraina, missili e droni russi su Kiev e Kharkiv

In Ucraina finita la tregua del gelo. La Russia ha ripreso i bombardamenti anche contro le infrastrutture energetiche, lasciando 50 città e villaggi senza elettricità. Nella notte massicci raid di Mosca con missili e droni su Kiev. Nella capitale, dove le temperature sono intorno ai -20 C, oltre mille edifici sono senza riscaldamento. Attacchi anche nell’oblast di Kharkiv, almeno un morto e cinque feriti.

“Mosca preferisce condurre nuovi attacchi piuttosto che affidarsi ai colloqui di pace”, ha dichiarato sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo gli ultimi raid e alla vigilia della ripresa dei negoziati trilaterali Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi. Ottimista Donald Trump: “La risoluzione del conflitto in Ucraina sta procedendo bene e si può prevedere che presto ci saranno notizie positive”, ha affermato il presidente Usa. Oggi a Kiev il segretario generale della Nato Mark Rutte incontrerà il leader ucraino.