Teheran, incendio devasta il bazar Jannat: le immagini dei negozi distrutti

(LaPresse) Martedì un enorme incendio ha causato nuvole di fumo nero che si sono alzate su una strada trafficata a Teheran. I vigili del fuoco e altri operatori di emergenza sono stati schierati per spegnere l’incendio al bazar Jannat. Non ci sono notizie di vittime. Il bazar è una popolare area di mercato nella capitale iraniana, con negozi e bancarelle che coprono una superficie di 2.000 metri quadrati. Il portavoce dei vigili del fuoco di Teheran, Jalal Maleki, ha detto che circa 150-200 negozi e bancarelle sono stati gravemente danneggiati.