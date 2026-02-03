Spagna, Sanchez: "Vieteremo i social ai minori di 16 anni"

(LaPresse) Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che il governo vieterà l’accesso ai social network ai minori di 16 anni e obbligherà le piattaforme digitali ad adottare sistemi efficaci per verificare l’età degli utenti. Il provvedimento fa parte di un pacchetto di cinque misure annunciate dal leader socialista nel corso del World Governments Summit a Dubai, volto a contrastare gli abusi delle grandi piattaforme e garantire un ambiente digitale sicuro, democratico e rispettoso dei diritti fondamentali. Il premier iberico ha affermato che “gli amministratori delegati delle piattaforme digitali dovranno affrontare responsabilità penali se non rimuoveranno i contenuti illegali o che incitano all’odio”.