Ucraina, attacco russo sull'ospedale ginecologico di Zaporizhzhia: sei feriti

Un attacco russo ha colpito domenica un ospedale ostetrico nel sud dell’Ucraina ferendo sei persone. L’amministrazione Zaporizhzhia ha detto che l’ospedale è stato colpito intorno a mezzogiorno causando danni all’edificio. Il bombardamento ha scatenato un incendio nell’area reception della ginecologia che è stato poi spento. Secondo il servizio di emergenza statale ucraino l’attacco ha danneggiato anche alcune case a Zaporizhzhia, ferendo tre persone. L’attacco è avvenuto pochi giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il Cremlino aveva accettato di sospendere temporaneamente gli attacchi contro la capitale ucraina e altre città, poiché la regione soffre di temperature gelide che hanno causato diffuse difficoltà agli ucraini.