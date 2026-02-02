Crans-Montana, Bertolaso: "Visita a ragazzi feriti conferma umanità di Mattarella"

“È stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente“. Lo ha detto Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, in merito alla visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai ragazzi ricoverati al Niguarda, sopravvissuti alla strage di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera. “Tutti conoscono l’umanità del presidente della Repubblica e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio – ha affermato – il presidente ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri”. “Mattarella ha ringraziato il personale, sanitario, scattato foto con Infermieri, medici e i genitori dei ragazzi – ha aggiunto – È stato un momento molto importante e significativo che rimarrà nella storia di questo ospedale”. Il decorso dei ragazzi sta andando bene, tutto procede come noi speravamo”, ha sottolineato.