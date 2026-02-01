Scontri Torino per Askatasuna, Cirio: "Quello che è accaduto è vergognoso, lo Stato deve fare sentire che c'è"

“Oggi è una giornata dove a queste riflessioni dobbiamo però far seguire anche azioni concrete perché quello che è accaduto ieri a Torino non è tollerabile in alcun modo, non è giustificabile in alcun modo”. Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, sugli scontri di sabato alla manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. “Avremo una giornata di incontri, ho parlato anche col ministro della Difesa Guido Crosetto, ho ancora parlato nuovamente questa mattina con il vicepremier Antonio Tajani. È un momento in cui lo Stato ancora una volta deve far sentire che lo Stato c’è, che lo Stato è presente e soprattutto che non ci sono se e non ci sono ma. Quello che è successo ieri è vergognoso ed è vergognoso che non venga condannato da tutti in maniera inequivocabile”