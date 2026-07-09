Venezia, restaurato il "Labirinto Borges": le immagini dal drone

A Venezia si è concluso il restauro del Labirinto della Fondazione Giorgio Cini, dedicato allo scrittore argentino Jorge Luis Borges e presentato oggi. “Da tempo avevamo tema e progetto – dice Renata Codello, Segretaria Generale Fondazione Giorgio Cini -, mancavano le modalità per far convivere le piante di più lunga vita con le nuove”. Un duro lavoro in perfetta sintonia con PwC Italia, Main Sponsor del progetto. “Erano nostri il desiderio e la volontà di contribuire a migliorare l’accessibilità delle cose belle che ci sono nel nostro paese”, le parole del presidente di PwC Giovanni Andrea Toselli. “Andremo avanti con progetti che aumentano la conoscenza”, ha aggiunto.