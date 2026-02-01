Los Angeles, centinaia in strada per protestare contro l'Ice: le immagini dall'alto

Sabato scorso manifestanti si sono riuniti a Los Angeles per protestare contro la politica repressiva dell’amministrazione Trump in materia di immigrazione e contro gli agenti dell’Ice. Le manifestazioni hanno avuto luogo in un clima di indignazione generale per l’uccisione di Alex Pretti, l’infermiere di terapia intensiva colpito più volte dopo aver filmato con il suo cellulare alcuni agenti della polizia di frontiera mentre conducevano un’operazione di controllo dell’immigrazione a Minneapolis.