Iran, Trump: "Teheran sta parlando seriamente con noi"

Donald Trump, parlando con i giornalisti mentre era in volo verso la Florida, ha eluso una domanda sul fatto che Teheran avrebbe potuto sentirsi incoraggiata se gli Stati Uniti avessero rinunciato a lanciare attacchi contro l’Iran, dicendo: “Alcuni la pensano così, altri no”. Trump ha affermato che l’Iran dovrebbe negoziare un accordo “soddisfacente” che impedisca al Paese mediorientale di dotarsi di armi nucleari, ma ha aggiunto: “Non so se lo faranno. Tuttavia, stanno dialogando con noi. Stanno dialogando seriamente con noi”.