Anguillara, i funerali dei genitori di Carlomagno: appello al silenzio

(LaPresse) Ad Anguillara Sabazia i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio. La cerimonia si è svolta in una chiesa gremita, attraversata da un dolore composto. Al termine delle esequie, un lungo applauso ha accompagnato l’uscita dei feretri dei due coniugi, genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio che ha sconvolto Anguillara. Pasquale e Maria si sono tolti la vita il 24 gennaio scorso, pochi giorni dopo l’arresto del figlio. Ai funerali hanno partecipato circa mille persone. Presente anche Davide, il figlio minore della coppia, destinatario di una lettera lasciata dai genitori per spiegare le ragioni dell’estremo gesto, con un riferimento alla forte pressione e all’esposizione mediatica seguite al delitto. A lui don Quattrini ha rivolto parole di conforto, indicandolo come la testimonianza più autentica dell’amore ricevuto dai genitori. Nel ricordo finale, il parroco ha sottolineato l’impegno professionale di Pasquale, stimato per serietà e competenza, e il ruolo pubblico svolto da Maria, sempre a contatto con le persone e animata da un forte senso civico. Il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino.