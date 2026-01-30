Palermo, 11 arresti per traffico di droga internazionale: gli stupefacenti ordinati online

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato 11 responsabili di traffico internazionale di stupefacenti. Altri 9 sono stati denunciati a piede libero. Nel corso delle operazioni le fiamme gialle hanno sequestrato kg 131 di hashish, kg 14 di marijuana e gr 1,703 di “WAX” (resina di marijuana) tra le province di Palermo, Trapani e Catania. L’operazione ha avuto origine dai controlli delle unità cinofile della Compagnia di Palermo-Punta Raisi sui colli in transito presso gli hub di spedizionieri cittadini e i grandi centri di smistamento logistici, messi a sistema con il controllo dei social network. È noto ormai come i giovani ricorrano sempre più all’utilizzo di canali social per ordinare e pagare lo stupefacente. Con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palermo, sono state eseguite 44 operazioni di riscontro che hanno fornito esito positivo permettendo il sequestro della sostanza stupefacente e in molti casi di risalire alle persone che ne avevano effettuato l’ordine dall’estero. All’acquisto, dunque, non procedevano soltanto gruppi organizzati in grado di acquistare grossi quantitativi di sostanze stupefacenti (in un caso sono stati sottoposti a sequestro 35 kg di hashish in un unico pacco), ma anche singoli consumatori che si sarebbero affidati alla comodità dell’acquisto online. Complessivamente la droga sequestrata avrebbe avuto un valore al dettaglio di oltre 1 milione e mezzo di euro.