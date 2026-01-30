Milano Cortina, Abodi: "Sorpresa a cerimonia? Non come a Londra con Regina"

“Rispettato il gioco di squadra tra governo, istituzioni e federazioni? Più andiamo avanti e più è difficile mortificare l’armonia che per me è indispensabile perché diventa un suono neanche troppo piacevole. Diciamo che almeno all’apparenza in questo periodo tutti hanno fatto la loro parte e vedrete che anche nella cerimonia inaugurale questo concetto dell’armonia che io auspico da diverso tempo sarà in prima linea. Ed è quello che renderà questa cerimonia straordinariamente affascinante”. Così il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, in una intervista a LaPresse. In riferimento ad alcune presunte anticipazioni secondo cui ci sarebbe una ‘sorpresa clamorosa’ alla cerimonia di apertura che coinvolgerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro aggiunge: “Come quella della regina Elisabetta nel 2012? Beh, le caratteristiche sono un po’ diverse. Però noi abbiamo talmente tanto da raccontare, cercheremo di mettere insieme l’arte, la storia, la cultura, l’ingegno e l’industria, la passione e l’umanità che non sempre stanno tutte insieme perché non tutti i Paesi del mondo possono raccontarle insieme”.