Melania Trump con Donald alla premiere del documentario sulla First Lady: "Voglio mostrare la mia vita"

Donald e Melania Trump hanno presenziato alla première del documentario ‘Melania’, incentrato sul ritorno alla Casa Bianca della First Lady, diretto da Brett Ratner e distribuito da Amazon Prime Video, in uscita venerdì 30 gennaio nei cinema in tutto il mondo. “Voglio mostrare al pubblico la mia vita, cosa significa essere di nuovo first lady e tornare alla Casa Bianca dopo essere stata una cittadina privata”, ha detto la moglie del presidente degli Stati Uniti, che era accompagnata dal marito, all’anteprima mondiale al Kennedy Center a Washington giovedì sera.