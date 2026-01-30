Medio Oriente, cacciatorpediniere della Marina Usa attracca a porto israeliano sul Mar Rosso

Un cacciatorpediniere della Marina militare statunitense ha attraccato nel porto israeliano di Eilat, sul Mar Rosso. Le immagini trasmesse dal canale televisivo israeliano Channel 12 News hanno mostrato la USS Delbert D. Black ormeggiata nel porto nelle prime ore della giornata, con decine di marinai visibili sul ponte della nave con base in Florida. Un ufficiale militare israeliano ha affermato che l’arrivo della nave era di routine, sebbene avvenga in un momento di forte tensione nella regione: non è ancora chiaro, infatti, cosa deciderà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito all’uso della forza contro l’Iran.