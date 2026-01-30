Conferenza estrema destra alla Camera: lite con insulti in sala stampa

Volano insulti nella sala stampa della Camera durante la protesta delle opposizioni per la conferenza stampa sulla ‘remigrazione’ organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, che prevedeva la partecipazione di esponenti dell’estrema destra. I deputati di opposizione hanno occupato la sala. Il dem Gianni Cuperlo si rivolge a Furgiuele: “L’Italia è una repubblica democratica antifascista”. “E infatti non ci fate fare la conferenza”, replica il vannacciano del Carroccio. Poi tra i due volano insulti: “Oh cretino”, dice Cuperlo. “Stupido”, risponde Furgiuele che poi discute animatamente anche con i 5 Stelle Gilda Sportiello e Riccardo Ricciardi. Nella sala anche altri deputati Pd come Matteo Orfini e Arturo Scotto e Angelo Bonelli di Avs. “Lui è quello che ha fatto la Decima Mas in aula”, l’attacco di Ricciardi a Furgiuele.