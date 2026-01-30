Conferenza estrema destra alla Camera, Bonelli incalza Furgiuele: “Porti qui fascisti e nazisti”

Tensione alla sala stampa della Camera per la conferenza stampa sulla ‘remigrazione’ organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, in programma venerdì, che prevede la partecipazione di esponenti dell’estrema destra. I deputati di opposizione hanno occupato la sala e scoppiano battibecchi, prima tra Furgiuele e Angelo Bonelli di Avs, che dice all’esponente del Carroccio: “Questa è la casa di Giacomo Matteotti e tu stai portando Luca Marcella, un fascista dichiarato, e Ivan Sogari, nazista dichiarato. E’un oltraggio”. “Fatemi fare la conferenza stampa, volgiamo prsentare una proposta di legge popolari”, ha replicato il leghista che poi ha un confronto acceso anche con la deputata Pd Ouidad Bakkali e il senatore dem Filippo Sensi. “Parla in modo cortese”, dice l’esponente del Carroccio a Sensi, che lo incalza: “Fai la conferenza stampa fuori, con i soldi che guadagni”.