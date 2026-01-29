Salvini: "La Lega ha fretta sul decreto sicurezza e lo stop ai coltelli va inserito"

Il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini vuole accelerare sull’introduzione di nuovi provvedimenti in tema di sicurezza: “Abbiamo fretta che arrivino in Consiglio dei Ministri e ci arrivino bene e completi, senza pezzi mancanti, quindi vuol dire con maranza, babygang, divieto di porto di coltello, stop all’accoglienza per chi delinque compresi i minori, stop ai ricongiungimenti familiari facili”, ha detto il ministro rispondendo ai giornalisti a Montecitorio, a margine della presentazione del libro ‘Roberto Maroni. Discorsi politici e parlamentari’. “Perché la stretta sui coltelli non dovrebbe entrare nel decreto?”, ha aggiunto Salvini, “anzi per la Lega l’ipotesi iniziale era che sopra una certa dimensione di lama, uno non deve andare in giro se non per motivi di lavoro. Non è che voglia male agli arrotini. Però tu non puoi andare in giro col coltello. E per me deve entrare nel decreto, assolutamente”.