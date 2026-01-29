Milano-Cortina 2026, Calenda: "Ice? Come le SS, assassini che non voglio in Italia"

“Se condivido l’idea che l’Ice non sia come le SS? No, per me invece sono le SS, nel senso che sono dei delinquenti assassini, privi di training sufficiente per svolgere un lavoro delicatissimo”. Così Carlo Calenda, a margine di un evento in Senato, commentando le dichiarazioni del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.“Non le vorrei vedere sul suolo italiano – aggiunge il leader di Azione – e ritengo anche che, siccome noi siamo un paese in cui c’è un governo fortemente sovranista, che tiene alla dignità nazionale, dovrebbero fare lo sforzo di dire una volta no a Trump. Se provano a dire questa cosa, ‘no’, può essere scoprano un mondo nuovo”.”Se Salvini dovrebbe discostarsi da quei leghisti che hanno invitato Casapound alla Camera? No, secondo me Salvini dovrebbe solamente andarsene, non c’è alternativa”, risponde Calenda, secondo cui “Salvini non è di estrema destra, sinistra o centro. Salvini è di ciò che gli conviene essere nel momento in cui gli conviene. Il che è persino peggio, perché almeno quelli che hanno le convinzioni hanno qualcosa. Lui non ha neanche quello”.