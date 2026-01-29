Magi (+Europa): "Ice in Italia? Una provocazione. Il governo dovrebbe dire qualcosa"

“La nostra presenza qui è innanzitutto un segno di vicinanza, solidarietà amicizia nei confronti del popolo americano che ha visto la propria democrazia sfigurata dall’azione che l’amministrazione Trump ha voluto reiteratamente far commettere ad alcuni corpi, all’agenzia federale Ice, in particolare, e non solo”. Così Riccardo Magi, deputato di +Europa, al flashmob davanti all’ambasciata americana, a Roma. “Di fronte a questo, incredibilmente, non abbiamo ascoltato una condanna ferma da parte del nostro governo, del governo italiano, del governo Meloni. A tutto questo si è poi aggiunta l’onta, la vergogna di dover accettare una provocazione, cioè il fatto che ci siano negli apparati di sicurezza degli Stati Uniti al seguito delle delegazioni olimpiche degli agenti dell’Ice. Ora – ha sottolineato – non prendiamoci in giro, il problema non è che siano agenti, addetti a mansioni operative, che siano nelle strade a fare attività, ci mancherebbe altro. Il punto è pienamente politico”, ha concluso.