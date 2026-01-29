Difesa, Cavo Dragone: “L’esercito europeo non è perseguibile”

“L’esercito unico europeo? Mi distaccherei dal concetto di esercito unico europeo perché non è perseguibile. La difesa europea va garantita dalle nazioni europee che sono sovrane per quanto riguarda le loro forze armate e contribuiscono al bene comune. Questo accade già nella Nato con un comando strutturato”. Così l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare Nato, a margine del convegno New Year’s Forum. “E le nazioni – continua Cavo Dragone – contribuiscono per l’adempimento delle missioni che ci vengono date. È una cosa che può essere pantografata anche nell’Unione Europea, ma non c’è bisogno di un esercito unico dell’Unione Europea o della Nato. Gli eserciti sono delle nazioni”.