Ucraina, attacco russo su Odessa: i soccorsi tra le macerie

Secondo il Servizio di emergenza statale ucraino, almeno otto persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in un attacco russo nella città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero. L’attacco è avvenuto nelle prime ore di martedì: i droni hanno danneggiato edifici residenziali e un cantiere edile. Il Servizio di emergenza statale ha dichiarato che 14 persone, tra cui alcuni bambini, sono state evacuate da un edificio residenziale danneggiato. Sono in corso le ricerche delle persone che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie.