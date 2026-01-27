Giorno memoria, studenti OSA in piazza a Roma: "Contro genocidi di ieri e di oggi"

Il collettivo studentesco OSA ha organizzato un’azione dimostrativa all’esterno del liceo Cavour, stamattina a Roma, per ricordare il Giorno della Memoria e la liberazione di Auschwitz per mano dell’URSS il 27 gennaio 1945. I manifestanti ricordano i milioni di morti deceduti nei campi di concentramento nazisti, ma puntano i riflettori anche su quanto sta avvenendo oggi a Gaza, denunciando quello che definiscono il ‘genocidio’ di matrice ‘sionista’ del governo Netanyahu e la complicità del governo Meloni. OSA denuncia anche quanto sta avvenendo in parlamento, con la votazione del ddl antisemitismo, da loro definito ‘ddl bavaglio’.