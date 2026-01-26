Accesso Archivi

lunedì 26 gennaio 2026

Milano, le immagini dal luogo della sparatoria in cui ha perso la vita un 20enne

Le immagini sul luogo della sparatoria a Milano, in zona Rogoredo. A sparare il colpo che ha ucciso il ventenne in via Giuseppe Impastato 7 sarebbe stato un poliziotto. Lo si apprende da fonti qualificate. Gli agenti erano impegnati nel parco Rogoredo in una operazione antidroga. Il giovane era di origine straniera e già noto alle forze dell’ordine. Il personale del 118, giunto sul posto con un’automedica e due ambulanze, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il ventenne pare fosse armato.