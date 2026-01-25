Sparatoria Minneapolis, schierata la Guardia Nazionale

Dopo che sabato un agente federale dell’immigrazione, l’ICE, ha sparato e ucciso un uomo a Minneapolis, scatenando proteste e aumentando le tensioni, la Guardia Nazionale del Minnesota è intervenuta a supporto della polizia locale su ordine del governatore Tim Walz. La vittima è stata identificata dai familiari come Alex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva che aveva protestato contro la stretta sull’immigrazione del presidente Donald Trump. Dopo l’uccisione, centinaia di manifestanti si sono radunati e si sono verificati scontri con gli agenti federali, che hanno usato manganelli e granate stordenti.