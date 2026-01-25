Salvini: "Non servono pesi improduttivi, chi esce da partito finisce nel nulla"

(LaPresse) – “Se vai in montagna e hai lo zaino troppo pesante, in vetta non ci arrivi. Non abbiamo bisogno di pesi improduttivi. Qualcuno ritiene che sia più garantito il suo seggio da altre parti: vai, anche perché, sciocco, la storia insegne che chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Auguri e buon viaggio, senza rancore e con il sorriso. Quantomeno risparmiate ai militanti il ‘lungo e travagliato percorso di coscienza’. Dillo: ‘Voglio la poltrona‘”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, all’evento organizzato dal partito a Rivisondoli (L’Aquila) dal titolo ‘Idee in movimento’.