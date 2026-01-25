Minneapolis, centinaia di persone al memoriale di Alex Pretti

Centinaia di persone si sono radunate intorno a un memoriale improvvisato dedicato ad Alex Pretti, l’uomo ucciso sabato da un agente federale dell’immigrazione a Minneapolis. I familiari dicono che Pretti era un infermiere di terapia intensiva presso un ospedale del Dipartimento degli Affari dei Veterani, che aveva molto a cuore le persone ed era sconvolto dalla repressione dell’immigrazione del presidente Donald Trump nella sua città. Aveva partecipato alle proteste seguite all’uccisione di Renee Good da parte di un agente dell’Immigrazione e delle Dogane degli Stati Uniti il 7 gennaio. Pretti era cittadino statunitense, nato nell’Illinois. Come Good, i documenti del tribunale hanno dimostrato che non aveva precedenti penali e la sua famiglia ha affermato che non aveva mai avuto alcun contatto con le forze dell’ordine, se non per alcune multe stradali.