Indonesia, frana a Giava: riprendono le operazioni di soccorso

I soccorritori indonesiani continuano a scavare tra fango e detriti dopo che, sabato, una frana causata da piogge torrenziali ha colpito l’isola di Giava. Il cedimento si è verificato sul monte Burangrang, nella provincia di Giava Occidentale. Almeno 34 abitazioni del villaggio di Pasir Langu sono state sepolte dalla colata di terra. Il bilancio provvisorio è di 11 vittime, mentre 79 persone risultano ancora disperse. Circa 230 residenti sono stati evacuati e ospitati in rifugi temporanei governativi.