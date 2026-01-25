Forza Italia, Tajani risponde a Occhiuto: "Non temo nulla, non sono uno che sta a braccia conserte"

“Io non temo nulla, il primo a parlare di liberalizzazione del Monte Paschi di Siena sono stato io, ho fatto il commissario all’Industria, quindi mi sembra di essere uno che non sta con le braccia conserte, mi pare che i risultati elettorali lo dimostrino. Un dibattito benissimo che avvenga, ma sono tutte cose che vengono dette e sono già state fatte da Forza Italia. Quindi bene andare avanti nella stessa direzione, ma tutto quello che c’è da fare l’abbiamo fatto. Non vedo problemi”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e segretario di FI, Antonio Tajani, a margine dell’evento ‘Più libertà, più crescita’ a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva se temesse che le critiche al partito mosse dal governatore calabrese Roberto Occhiuto fossero un pensiero condiviso della famiglia Berlusconi.