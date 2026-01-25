Forza Italia, Tajani: "Apriamo al confronto con Calenda, se son rose fioriranno"

“Apriamo al confronto anche con forze diverse dalle nostre, l’abbiamo fatto con il Partito Radicale sulla giustizia, oggi lo facciamo con Calenda sull’economia sociale di mercato, cioè sul libero mercato. Un modo per confrontarsi, per vedere se c’è la possibilità di avere convergenze”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e segretario di FI, Antonio Tajani, a margine dell’evento ‘Più libertà, più crescita’, promosso da Forza Italia per il 32esimo anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi, a cui parteciperà anche il leader di Azione Carlo Calenda.”Per quanto riguarda Milano e anche le altre grandi città -prosegue il segretario di FI -, si può ripetere l’esperimento che abbiamo fatto in Basilicata, dove Azione è stata alleata al centrodestra per sostenere il candidato presidente di Forza Italia, Bardi. Io credo che con un candidato civico di area moderata Azione possa sostenere un accordo e sostenere questo candidato, ne parleremo. Intanto oggi parliamo di economia e su molte questioni possiamo trovarci in sintonia, d’altronde Calenda è stato la guida di Confindustria, Calenda è stato anche ministro dell’Industria, quindi è persona con la quale si può avere un dialogo forte, così come lo abbiamo sulla giustizia. Poi, se sono rose, fioriranno“.