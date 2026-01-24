Usa, Trump ai pro-vita: "Passi da gigante per proteggere vite innocenti, stiamo riportando Dio in America"

Donald Trump, dallo Studio Ovale della Casa Bianca, ha inviato un videomessaggio al raduno annuale degli attivisti pro-vita a Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha ricordato i “progressi senza precedenti compiuti dalla sua amministrazione per proteggere la vita innocente e sostenere l’istituzione della famiglia come mai prima d’ora”. “Stiamo difendendo con forza la libertà religiosa. Stiamo riportando la fede in America. Stiamo riportando Dio”, ha detto ancora il leader repubblicano. JD Vance, invece, è andato di persona all’evento pro-life. “Abbiamo fatto passi da gigante nell’ultimo anno e continueremo a farli nei prossimi tre anni. Ma sono realista. So che c’è ancora molta strada da percorrere insieme. Coraggio. Siate orgogliosi di quanto abbiamo fatto, ma non perdete di vista il motivo per cui marciamo. E finché sarete là fuori a marciare per la vita, spero che sappiate che il vicepresidente degli Stati Uniti marcerà con voi”, ha affermato il braccio destro di Trump.