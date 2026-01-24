Minneapolis, scene di guerriglia tra agenti Ice e manifestanti: lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo

Gli agenti federali dell’immigrazione hanno sparato e ucciso un uomo di 37 anni sabato a Minneapolis, attirando centinaia di manifestanti in una città già scossa da un’altra sparatoria mortale. I dettagli della sparatoria non sono stati immediatamente chiari, ma il governatore del Minnesota Tim Walz ha detto che la persona è stata colpita durante la repressione dell’immigrazione da parte dell’amministrazione Trump. Le proteste si sono ulteriormente accese e ci sono scene di guerriglia nelle strade con gli agenti dell’Ice che sparano lacrimogeni direttamente contro i manifestanti, ad altezza d’uomo.