Elezioni Myanmar, allestiti i seggi elettorali in vista del voto del 25 gennaio

Sono stati allestiti i seggi elettorali in vista dell’ultimo turno delle controverse elezioni generali in Myanmar che si terranno domenica 25 gennaio. Sono già state completate due tornate elettorali; domenica, nell’ultima, gli elettori di 61 comuni saranno chiamati alle urne. Le elezioni arrivano quasi cinque anni dopo che i militari hanno rovesciato il governo eletto di Aung San Suu Kyi: una mossa che ha scatenato una guerra civile ancora in corso che ha devastato gran parte del Paese.

Non ci sono partiti di opposizione in lizza, dato che la popolarissima Lega Nazionale per la Democrazia di Suu Kyi è stata sciolta dopo aver rifiutato di partecipare.