Valentino, l’arrivo del feretro in chiesa per i funerali

Il feretro di Valentino Garavani arriva presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei martiri per i funerali del grande stilista morto lunedì all’età di 93 anni. Il carro funebre era partito dalla fondazione PM23, in piazza Mignanelli, dove era stata allestita la camera ardente, per arrivare fino in piazza della Repubblica a Roma. A seguito del carro funebre sono arrivati il compagno di Valentino Vernon Bruce Hoeksema e l’ex Giancarlo Giammetti. La funzione funebre celebrata dal parroco della basilica, don Pietro Guerini. L’ingresso in chiesa del feretro è avvenuto tra il silenzio commosso dei partecipanti, seguito poi dalle note della ‘Lacrimosa’ di Mozart all’interno. All’uscita verrà invece riprodotto in filodiffusione ‘Il nostro concerto’ di Bindi e ‘Babbino Caro’ di Puccini.