Ue, Meloni incontra Merz a Roma: “No infantilismi ma risposte adeguate, fase grave”

“Io credo che l’Italia in Europa rappresenti una nazione fondamentale. Credo che l’Italia oggi sia dimostrando sullo scacchiere internazionale e in Europa la sua stabilità, la sua forza, la sua concretezza, anche il suo coraggio nel porre le questioni che sono giuste per il futuro del Continente, anche quando porle può sembrare scomodo. E penso che così stia guadagnando maggiore rispetto tra i suoi interlocutori, e cerco di fare la mia parte”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz in occasione del vertice intergovernativo tra Italia e Germania a Villa Doria Pamphilj, a Roma. “Non mi interessa sostituire nessuno – aggiunge rispondendo a chi chiedeva se c’è la volontà da parte dell’Italia di prendere il posto della Francia come partner principale della Germania in Europa -, mi interessa che le grandi nazioni d’Europa riescano a dialogare sulle grandi sfide che l’Europa ha di fronte. Perché purtroppo noi non siamo in un’epoca storica nella quale ci possiamo permettere degli infantilismi nella lettura della politica estera. La fase è delicata, complessa, per certi versi grave, ha bisogno di risposte adeguate. Per farlo, bisogna occuparsi delle questioni serie e profonde e non delle semplificazioni”