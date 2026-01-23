Accesso Archivi

sabato 24 gennaio 2026

Meloni: "Salute Trump? Non mi pare un modo serio di affrontare la politica internazionale"

Durante la conferenza stampa della premier Meloni con il cancelliere tedesco Merz un giornalista chiede se c’è da fidarsi ancora dello stato di salute mentale di Trump e aggiunge: “Non sta diventando un problema per la sicurezza mondiale?”. La presidente del consiglio non nasconda il fastidio: “Questo non mi pare un modo serio di affrontare la politica internazionale” dichiara. “Donald Trump è il presidente eletto degli Stati Uniti, questi stessi discorsi li ho sentiti fare su Joe Biden prima di lui, li ho sentiti fare addirittura su di me quando a un certo punto mi sono dovuta assentare per cinque giorni perché non stavo bene. Credo che occorra fare i conti con la democrazia e con leader che sono eletti e scelti dai propri cittadini, con i quali noi ci interfacciamo perché non siamo noi – ringraziando Dio – a scegliere chi governa, le altre nazioni”, spiega. “Spero che un giorno potremo dare il premio Nobel per la pace a Donald Trump. Confido che possa fare la differenza sulla pace giusta e duratura per l’Ucraina, anche per l’Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremmo candidare Trump al Nobel”, conclude la premier.