venerdì 23 gennaio 2026

La marina francese intercetta petroliera russa: il video dei militari che salgono a bordo

LaPresse
LaPresse

La marina francese, grazie alle informazioni fornite dal Regno Unito, giovedì ha intercettato nel Mar Mediterraneo una petroliera proveniente dalla Russia, nell’ambito di una missione sulla flotta ombra russa soggetta a sanzioni. Le autorità marittime francesi del Mediterraneo hanno dichiarato che la nave, la Grinch, è sospettata di operare sotto falsa bandiera. L’esercito francese ha diffuso un filmato che mostra il personale militare mentre sale a bordo della nave. La marina francese sta scortando la nave all’ancoraggio per ulteriori controlli. La petroliera è partita dalla città di Murmansk, nella Russia nord-occidentale.