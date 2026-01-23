Italia-Germania, Meloni accoglie il cancelliere tedesco Merz

La premier Giorgia Meloni ha accolto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Villa Pamphili, a Roma. I leader hanno partecipato a una cerimonia di benvenuto prima di sedersi al tavolo delle trattative. I due hanno sottoscritto un accordo sulla cooperazione in materia di sicurezza, difesa e resilienza. Nel documento, suddiviso in 34 punti, si legge che Italia e Germania, in quanto membri fondatori dell’Unione europea e Alleati della Nato, “condividono una responsabilità comune per libertà, pace e sicurezza in Europa”.