Consob, Tajani: "Per la Presidenza non mi faccio imporre nulla da nessuno"

“Ho detto quello che dice la legge e ho detto che le decisioni si prendono insieme. Io non mi faccio imporre nulla da nessuno. Se c’è una proposta che arriva in Consiglio dei Ministri della quale io non ero stato informato, non la voto”. Così il ministro degli Esteri Tajani, a Napoli a margine di un’iniziativa di Forza Italia, sulla nomina del presidente della Consob. “Continuo a dire che in questo momento serve alla guida della Consob un personaggio che non sia un politico. L’ho detto e lo ripeto, questa è linea. Io non cambio posizione rispetto a questo”, ha aggiunto Tajani.