Ucraina, Zelensky: “Russia deve prepararsi a porre fine a questa guerra d’aggressione”

“Oggi abbiamo incontrato il presidente Trump e i nostri team lavorano quasi ogni giorno. Non è semplice. I documenti volti a porre fine a questa guerra sono quasi, quasi pronti e questo conta davvero. L’Ucraina sta lavorando con piena onestà e determinazione, e questo porta risultati e anche la Russia deve prepararsi a porre fine a questa guerra, a fermare questa aggressione”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo al vertice di Davos, dopo l’incontro avuto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.