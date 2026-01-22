Spagna, ritrovato il cane smarrito dopo il deragliamento di Adamus: l'abbraccio con la sua padrona

Dopo che gli incidenti ferroviari mortali consecutivi hanno sconvolto la Spagna, giovedì è arrivata una buona notizia: Boro, il cane scomparso, è stato ritrovato. La proprietaria Ana Garcia ha espresso i suoi sentiti ringraziamenti a tutti coloro che sono stati coinvolti nel salvataggio, ha detto che si sarebbe presa cura del cane e ha detto a Boro dall’aria soddisfatta, “che era ora di tornare a casa grassoccio”. Giorni prima, Garcia aveva lanciato un appello disperato per aiutarlo a trovarlo. Ha parlato alle telecamere con una coperta sulle spalle e il viso ancora visibilmente ferito a causa del peggior incidente ferroviario spagnolo degli ultimi dieci anni. Giovedì i vigili del fuoco nel sud della Spagna hanno annunciato di aver ritrovato il cane bianco e nero: “A quest’ora del mattino condividiamo una buona notizia: Boro, il cane scomparso, è stato ritrovato”, hanno scritto su X. Per giorni, le persone si erano mobilitate online per trovarlo, amplificando la chiamata di García e condividendo il video della sua intervista. Le foto del cane nero di media taglia con le sopracciglia bianche sono diventate virali insieme ai numeri di telefono di García e della sua famiglia. Le emittenti televisive hanno seguito la ricerca così come i giornali spagnoli. Gli spagnoli hanno celebrato la sua scoperta come un barlume di speranza.