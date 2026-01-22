Milano-Cortina 2026, Mattarella: "Un'avventura che premierà il coraggio dell'Italia"

Le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano “un’avventura che premierà l’iniziativa assunta allora, anche, secondo qualcuno di quel tempo, la temerarietà della decisione di lanciarsi in questa avventura. Ma il successo conseguito e il consenso raccolto nel nostro Paese, in sede internazionale, sono un premio per quello sforzo che si è dispiegato“. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale la fondazione Milano-Cortina e i presidenti delle regioni e dei comuni dove si svolgeranno. “Siamo ormai a due settimane dall’apertura di Giochi olimpici e a un mese da quella dei Giochi paralimpici e ci sono ancora, naturalmente, delle rifiniture da realizzare, come è sempre stato, e non soltanto nel nostro Paese. Ovunque vi sono alcune realizzazioni strutturali che non è possibile materialmente fare in precedenza o, anche se fosse possibile, vengono sempre completate negli ultimi giorni, ma c’è un’accelerazione di impegno nelle ultime settimane che accompagna la rifinitura definitiva di quanto occorre”, ha aggiunto Mattarella.