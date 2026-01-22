Iran, il messaggio via social di Giulia Salemi e Pegah Moshir Pour: "Donne, vita e libertà"

Giulia Salemi ha pubblicato una puntata speciale del suo podcast ‘Non lo faccio x moda’, con due ospiti d’eccezione: la giornalista Greta Privitera e l’attivista Pegah Moshir Pour. Salemi ha origini persiane e quello che sta succedendo in Iran la colpisce in prima persona.

Assieme a Moshir Pour hanno pubblicato su Instagram un reel per lanciare un messaggio di vicinanza al popolo iraniano: “Ciao sono Giulia Salemi, figlia di una donna persiana. Io sono Pegah Moshir Pour, sono iraniana e conosco bene cuore e cultura di questo Paese. In Italia stiamo parlando di voi. Voi in Iran state lottando per il futuro, per diritti e libertà. Le vostre proteste e il vostro coraggio sono rivoluzione e sono diventate un grido contro il governo per un cambiamento profondo. State scendendo in piazza nonostante paura e repressione. Il blackout della comunicazione non fermerà le vostre voci. Tutto il mondo chiede il rispetto per i vostri diritti umani. Noi vi siamo vicini, con rispetto e gratitudine per la vostra determinazione. L’Italia ascolta, capisce, non dimentica. Siamo con voi, nella speranza che un domani più libero sia possibile. Donne, vita e libertà”