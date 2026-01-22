Gaza, Trump: "Opero nel settore immobiliare, e territorio è in un'ottima posizione"

Il presidente Donald Trump ha inaugurato il suo “Consiglio di pace” per guidare gli sforzi per mantenere un cessate il fuoco nella guerra di Israele con Hamas, insistendo sul fatto che “tutti vogliono far parte” dell’organismo che potrebbe eventualmente rivaleggiare con le Nazioni Unite – nonostante molti alleati degli Stati Uniti abbiano scelto di non parteciparvi. In un discorso al World Economic Forum, Trump ha cercato di creare slancio per un progetto volto a delineare il futuro della Striscia di Gaza devastata dalla guerra, che questa settimana è stata messa in ombra, prima dalle minacce di conquistare la Groenlandia, e poi da una drammatica ritirata da quella spinta. “Questa è un’ottima posizione”, ha detto al pubblico. “In fondo sono una persona che opera nel settore immobiliare ed è tutta una questione di posizione. E ho detto, guarda questa posizione sul mare. Guarda questo bellissimo pezzo di proprietà, cosa potrebbe essere per così tante persone. Sarà così, così fantastico”. Il nuovo consiglio era stato inizialmente concepito come un piccolo gruppo di leader mondiali che supervisionavano il cessate il fuoco, ma si è trasformato in qualcosa di molto più ambizioso – e lo scetticismo sulla sua appartenenza e sul suo mandato ha portato alcuni paesi solitamente più vicini a Washington ad accettare.