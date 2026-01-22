Bianca Balti in lacrime per l'Iran: "Diffondete la voce"

Bianca Balti in lacrime per l’Iran. La modella, dopo aver parlato con la segretaria del suo oculista a Los Angeles, ha deciso di pubblicare alcune storie sul suo profilo Instagram per sensibilizzare le persone su quanto sta accadendo nel Paese, dov’è in corso una pesante repressione delle proteste da parte del governo. “La ragazza che mi ha aiutato con il conto mi ha detto che suo marito è iraniano e si trova lì in questo momento”, racconta Bianca Balti. “Quello che sta succedendo non si è mai visto nemmeno durante la rivoluzione e mi ha chiesto di diffondere la notizia – ha proseguito – Se sei ferito e vieni portato in ospedale, arrivano e ti uccidono. Se sei ferito in strada, arrivano e ti sparano”. “Questo è quello che sta succedendo – ha concluso la modella – ed è molto importante dare voce a questa situazione. Diffondete la notizia il più possibile”.