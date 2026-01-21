Valentino, Valeria Marini: "Suo stile rimarrà per sempre"

“Un ricordo? Unico. Valentino ha lasciato e lascerà sempre un segno nello stile e nell’eleganza”. Così Valeria Marini, all’esterno della camera ardente di Valentino Garavani allestita in piazza Mignanelli a Roma, dove è arrivata con una rosa rossa. “Amava le donne e sapeva esaltarne l’eleganza – dice ancora la showgirl – ho vestito Valentino per momenti molto importanti come il Festival di Cannes“. “Valentino ha creato uno stile che rimarrà per sempre”, ha quindi aggiunto Marini, per poi concludere: “È magico“.