Valentino, Onorato: "Roma piange un mito che nasce ogni 500 anni"

Roma, 21 gen. (LaPresse) – “Roma piange un mito, il nostro Paese piange un talento unico che nasce una volta ogni 500 anni e la sua generosità verso la capitale d’Italia non la dimenticheremo. Con il sindaco, capiremo come celebrarlo insieme a questa fondazione, che è l’ultimo atto d’amore che Garavani e Giammetti hanno lasciato nella nostra città. Sarà sempre un punto di riferimento di formazione delle nuove generazioni, aperta a tutti”. Lo ha dichiarato l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato, uscendo dalla camera ardente di Valentino Garavani. “Valentino scelse Roma? Ormai è mitologia la scelta di venire all’epoca, dopo la formazione a Parigi, seguendo il consiglio della mamma che gli disse di venire ad aprire questa azienda di moda a Roma”, ha aggiunto Onorato, che poi ha continuato: “Valentino Garavani, prima di chiunque altro, ha capito quanto i grandi personaggi del cinema fossero i primi influencer dell’epoca moderna: Liz Taylor, Cleopatra”, ha concluso l’assessore.